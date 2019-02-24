Двойным стал праздник День защитника Отечества для ветерана Ивана Кузнецова из Челябинской области. Калининградские поисковики вернули ему медаль, которую он потерял, когда в самом конце войны был ранен под Кенигсбергом.

Двойным стал праздник День защитника Отечества для ветерана Ивана Кузнецова из Челябинской области. Калининградские поисковики вернули ему медаль, которую он потерял, когда в самом конце войны был ранен под Кенигсбергом.Праздничный день для фронтовика Ивана Константиновича Кузнецова и его семьи оказался волнительным. На парадном костюме с наградами до сих пор не хватало самой главной — солдатской медали "За отвагу".Награда была утрачена в феврале 1945-го во время ожесточенного боя в районе бывших немецких населенных пунктов Гермау и Тиренберг. Командир минометного взвода Кузнецов был тяжело ранен и День Победы встретил в госпитале.С собой у солдата был планшет, в котором вместе с документами он хранил медаль "За отвагу". Уже в госпитале выяснилось, что ее на месте нет, но тогда было не до наград.Лишь спустя 74 года в районе леса Лангервальд, где в конце войны находились позиции немцев, медаль случайно нашел один из калининградских поисковиков.Перед тем как отправить награду фронтовику в поселок Светлогорск за 4 тысячи километров, ее отполировали, приварили новую дужку. На оборотной стороне медали можно легко разобрать номер — благодаря ему удалось установить, что принадлежит награда уроженцу Челябинской области Ивану Константиновичу Кузнецову, который числился пропавшим без вести. Поэтому поисковики рассчитывали найти родственников героя. Неожиданно выяснилось, что и сам он жив-здоров и готовится отметить свой 94-й день рождения.Медаль "За отвагу" ветеран получил еще в 1944-м в Литовской ССР. В выписке из наградных документов указано, что в районе деревни Пошалтунье сержант Кузнецов обеспечил бесперебойную работу миномета, уничтожив две пулеметные точки и одну снайперскую позицию и обеспечив наступление наших войск.В том же районе, где нашли награду Кузнецова, подняли из земли еще одну медаль "За отвагу", которая, как удалось выяснить, принадлежала земляку ветерана. Возможно, совсем скоро и эта награда отправится в Челябинск.