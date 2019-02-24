Раскритиковавшего нашу страну актера могут лишить
всех званий и заслуг перед страной и навсегда запретить ему
въезд в Россию. Такое предложение выдвинули на Урале.
Раскритиковавшего нашу страну актера могут лишить
всех званий и заслуг перед страной и навсегда запретить ему
въезд в Россию. Такое предложение выдвинули на Урале.
"Уральский родительский
комитет" взбесило поведение . Организация направит такое обращение на имя президента Владимира Путина, о чем сообщил ее руководитель Евгений Жабреев.
Отчасти его предложение
разделил член экспертного совета
по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Сразу
хочу подчеркнуть, что я против каких-либо санкций в отношении граждан России в
плане ограничения их передвижения, как из России, так и в Россию. Мы это уже
проходили, возвращаться к "железному занавесу" не следует", – отметил
в беседе с "Дни.ру" о Серебрякове эксперт.
Эту часть инициативы общественников Манукян
категорически отверг. "А вот по поводу необходимости отзыва званий и регалий у
"проштрафившихся" артистов я вполне согласен с авторами этой
инициативы. За подобные выступления действительно следует лишать званий", -
заявил он.
Манукян напомнил, что в прошлом году, когда он впервые
упомянул о подобной инициативе, многие начали переживать по поводу возможного
запуска подобного механизма. "Была очень бурная общественная дискуссия. Я и
тогда, и сегодня подчеркиваю, если человек имеет звание и тем самым
ассоциируется со страной, то он не должен критиковать ее за пределами России, а
тем более в странах, которые мягко говоря, проводят недружественную политику к
нашей стране", – пояснил свою позицию эксперт.
По словам Вадима Манукяна, это прописные истины. "Во
все времена подобное поведение называлось предательством. Если у артистов нет
никаких званий, и они никак не ассоциируются с государством, то пусть говорят
все, что угодно в любой точке мира, но звание должно обязывать. Сдайте звания и
награды – говорите, что хотите и где хотите", – заключил эксперт.
Ранее переехавший в Канаду актер Алексей набросился
на Россию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Во время лекции
в Лондоне артист заявил, что из-за того, что Москва занимается
"переписыванием истории", россияне вынуждены "демонстрировать
псевдопатриотизм". Эти слова подняли волну возмущения в Сети.