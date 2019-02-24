Раскритиковавшего нашу страну актера могут лишить всех званий и заслуг перед страной и навсегда запретить ему въезд в Россию. Такое предложение выдвинули на Урале.

Раскритиковавшего нашу страну актера могут лишитьвсех званий и заслуг перед страной и навсегда запретить емувъезд в Россию. Такое предложение выдвинули на Урале."Уральский родительскийкомитет" взбесило поведение . Организация направит такое обращение на имя президента Владимира Путина, о чем сообщил ее руководитель Евгений Жабреев.Отчасти его предложениеразделил член экспертного советапо развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. "Сразухочу подчеркнуть, что я против каких-либо санкций в отношении граждан России вплане ограничения их передвижения, как из России, так и в Россию. Мы это ужепроходили, возвращаться к "железному занавесу" не следует", – отметилв беседе с "Дни.ру" о Серебрякове эксперт.Эту часть инициативы общественников Манукянкатегорически отверг. "А вот по поводу необходимости отзыва званий и регалий у"проштрафившихся" артистов я вполне согласен с авторами этойинициативы. За подобные выступления действительно следует лишать званий", -заявил он.Манукян напомнил, что в прошлом году, когда он впервыеупомянул о подобной инициативе, многие начали переживать по поводу возможногозапуска подобного механизма. "Была очень бурная общественная дискуссия. Я итогда, и сегодня подчеркиваю, если человек имеет звание и тем самымассоциируется со страной, то он не должен критиковать ее за пределами России, атем более в странах, которые мягко говоря, проводят недружественную политику кнашей стране", – пояснил свою позицию эксперт.По словам Вадима Манукяна, это прописные истины. "Вовсе времена подобное поведение называлось предательством. Если у артистов нетникаких званий, и они никак не ассоциируются с государством, то пусть говорятвсе, что угодно в любой точке мира, но звание должно обязывать. Сдайте звания инаграды – говорите, что хотите и где хотите", – заключил эксперт.Ранее переехавший в Канаду актер Алексей набросилсяна Россию, обвинив ее в разжигании военных конфликтов. Во время лекциив Лондоне артист заявил, что из-за того, что Москва занимается"переписыванием истории", россияне вынуждены "демонстрироватьпсевдопатриотизм". Эти слова подняли волну возмущения в Сети.