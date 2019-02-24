Беспилотник-камикадзе, представленный российским концерном Калашников на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби, может привести к революции в деле ведения боевых действий подобно другому детищу оружейников из Ижевска - знаменитому автомату АК-47. В частности, он может сделать новейшие технологии применения боевых беспилотников широко доступными и дешевыми, пишет американская The Washington Post.

Беспилотник-камикадзе, представленный российским концерном "Калашников" на выставке вооружений IDEX-2019 в Абу-Даби, может привести к революции в деле ведения боевых действий подобно другому детищу оружейников из Ижевска — знаменитому автомату АК-47. В частности, он может сделать новейшие технологии применения боевых беспилотников широко доступными и дешевыми, пишет американская The Washington Post.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Концерн Калашников (@concernkalashnikov) 17 Фев 2019 в 8:04 PSTВысокоточный ударный беспилотный комплекс "КУБ-БЛА" предназначен для поражения удаленных наземных целей. Он доставляет специальную нагрузку по координатам цели, которые задаются вручную, либо по изображению с целевой нагрузки наведения. Преимущества этого беспилотника — скрытый запуск, высокая точность выстрела, бесшумность и простота в обращении. Диапазон скоростей "Куба" — 80-130 километров в час, продолжительность полета — 30 минут, а масса полезной нагрузки — три килограмма. Ударный беспилотный комплекс уже успешно прошел испытания и готов к применению.Заряд на данном комплексе доставляется к цели вне зависимости от ее скрытности и рельефа местности, как на малых, так и на больших высотах, отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов. По его словам, это — "очень точное и максимально эффективное оружие, с которым очень трудно бороться с помощью традиционных средств ПВО".По мнению профессора международных отношений Университета штата Иллинойс Николаса Гроссмана, автора книги "Дроны и терроризм", покупатели такого беспилотника получат возможность управлять бомбой с высокой степенью точности, не имеющей аналогов, за исключением некоторых самых умных бомб американских военных."Я рассматриваю это как демократизацию умных бомб", — говорит Гроссман.По его мнению, это означает более широкое распространение умных бомб, и это сократит разрыв между самыми передовыми и более маленькими армиями.Потенциальное использование взрывающихся беспилотников для террористических атак — одна из самых больших причин озабоченности по поводу распространения таких технологий, отмечают эксперты. Однако, говорит бывший офицер британской армии Ник Уотерс, террористы, скорее всего, и дальше скорее будут использовать дешевые и доступные коммерческие беспилотники вкупе со взрывными устройствами собственного изготовления, чем приобретать уже готовые ударные дроны.