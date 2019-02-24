В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. В одном из них российский защитник Колорадо Эвеланш Никита Задоров помог своему клубу на выезде одержать разгромную победу над Нэшвилл Предаторз.

В Национальной хоккейной лиге продолжаются матчи регулярного чемпионата. В одном из них российский защитник "Колорадо Эвеланш" Никита Задоров помог своему клубу на выезде одержать разгромную победу над "Нэшвилл Предаторз".Уже на третьей минуте Задоров отдал последний пас на Натана Маккиннона, который и открыл счет в матче. После этого Александр Керфут, Габриэль Ландеског и вновь Маккиннон довели преимущество до 4:0. Точку же в поединке поставил Задоров, который стал автором пятой и последней шайбы в матче.Также в составе "Колорадо" первым сухим матчем в сезоне отметился вратарь Филипп Грубауэр, совершивший 38 сейвов. Российский голкипер Семен Варламов участия в игре не принимал.Отметим, что для "эвс" эта победа стала четвертой кряду в НХЛ.