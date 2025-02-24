Семья считается малоимущей.

Ситуация многодетной семьи Волковых из Владимира, которых незаконно исключили из очереди на получение квартиры, привлекла внимание главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина. Глава ведомства поручил организовать проверку, как сообщила пресс-служба федерального ведомства.Теперь глава регионального следкома Артем Кулаков должен представить доклад о результатах работы.Напомним, что семья Волковых, находившаяся в очереди на квартиру как малоимущая, . Чиновники обосновали свое решение превышением доходов семьи над порогом малоимущности, однако размер средств для жизни оставался прежним.