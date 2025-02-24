«Это судьба целого поколения владимирцев, которые строили наш город на протяжении десятилетий. И когда мы заносим топор над этим парком, давайте мы подумаем, нет ли здесь дерева, посаженного

«Это судьба целого поколения владимирцев, которые строили наш город на протяжении десятилетий. И когда мы заносим топор над этим парком, давайте мы подумаем, нет ли здесь дерева, посаженного в честь нас или наших родителей?» – говорит экоактивист и журналист Полина Артюх. Парк Счастливых или Козий парк — зеленый островок между несколькими ЖК, общежитиями и ВлГУ.