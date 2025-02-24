Выставка Техно Лето соберет представителей пяти отраслей.

В Хабаровске покажут передовые разработки дальневосточной промышленности. На 12 тысячах квадратных метров разместятся экспозиции пяти отраслей: Энергетика, Транспорт, Архитектура, Автоматизация и Горное дело. Форум Техно Лето соберет шесть тысяч участников и станет площадкой для обсуждения ключевых региональных проектов. Подробнее в материале Комсомольской правды - Хабаровск.Площадка форума - это единое коммуникационное и информационное пространство для представителей бизнеса, науки и госуправления. Здесь промышленники найдут новых партнеров, обсудят перспективные проекты и обменяются опытом. Мероприятие поможет укрепить промышленность региона, - рассказал первый заместитель министра энергетики Хабаровского края Александр Чипизубов.Выставка пройдет на территории арены Ерофей, где представят больше 300 инновационных зон. Форум продлится три дня и будет открыт для всех. Техно Лето - это не просто экспозиция, а настоящий музей под открытым небом. Гости смогут не только увидеть самую крупногабаритную технику России - больше 120 видов транспорта, но и попробовать себя за рулем.Форум создавался как пространство, удобное не только для профессионалов, но и для всех посетителей. Каждый желающий сможет посетить выставку, поучаствовать в презентациях и мастер-классах, а главное - увидеть все разнообразие тяжелой промышленности. Только здесь хабаровчане раз в год могут прикоснуться к достижениям индустрии всей страны, - рассказала директор форума Лариса Ковширко.Среди участников форума не только дальневосточные компании, но также промышленники из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и других городов.Кроме того, запланированы два профориентационных фестиваля - Энергетик и Горный. Они рассчитаны на школьников и включают мастер-классы, конкурсы и профессиональные соревнования.Одна из миссий форума - образовательная. Дальневосточные предприятия нуждаются в кадрах и готовы предлагать перспективные рабочие места. Во время фестивалей школьники смогут попробовать себя в профессиях, познакомиться с реальным оборудованием и получить рекомендации по поступлению в профильные вузы и техникумы региона, - рассказала координатор краевой сети центров цифрового образования IT-куб и детских технопарков Кванториум Елена Хорошилова.Форум Техно Лето проводится с 2017 года. С 15 по 17 мая пройдет уже в восьмой раз. Раньше выставки по разным направлениям проводились отдельно, но Техно Лето объединило дальневосточную промышленность при поддержке правительства края, дальневосточной торгово-промышленной палаты и объединения Опора России.