Офтальмолог выявил проникающее ранение глаза.

Врачи Владимира спасли зрение девочки, получившей травму глаза во время прогулки. Как стало известно из сообщества ОДКБ, инцидент произошел, когда девочка случайно ударила себя палкой с шипами.Сначала семья не обратила внимания на травму, но на следующий день малышка проснулась с красным глазом и ухудшением зрения.После обращения к специалистам офтальмолог выявил проникающее ранение глаза и повреждение хрусталика с риском повышения внутриглазного давления. Для успешного лечения девочку направили в Москву, где ей проведут операцию по замене поврежденного хрусталика на искусственный.Напомним, ранее мы писали, что