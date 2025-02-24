Телефонные мошенники начали разводить жертв от лица «Wildberries», предупредили в правительстве Владимирской области. В зоне риска – все, кто пользуется маркетплейсами. Аферисты звонят жертве

Телефонные мошенники начали разводить жертв от лица «Wildberries», предупредили в правительстве Владимирской области. В зоне риска – все, кто пользуется маркетплейсами. Аферисты звонят жертве от лица «Wildberries» и сообщают, что срок хранения заказа закончился. Для того, чтобы его отменить или продлить, необходимо назвать код из СМС. Цифры, разумеется, к маркетплейсу отношения не имеют, как и