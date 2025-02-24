Драка на кладбище «Улыбышево» закончилась срывом похорон и заявлением в полицию. Инцидент произошел в минувшую субботу. В 9 часов утра несколько ритуальщиков копали могилы. Как сообщает

Драка на кладбище «Улыбышево» закончилась срывом похорон и заявлением в полицию. Инцидент произошел в минувшую субботу. В 9 часов утра несколько ритуальщиков копали могилы. Как сообщает источник «Шестого канала», мимо проезжал тракторист ЦУГД. Стоит пояснить, что эта муниципальная организация захоронениями не занимается, а содержит территорию кладбища в порядке. Сотрудник ЦУГД спросил ритуальщиков, что они тут