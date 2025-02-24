«Шестой канал» приглашает зрителей на спектакль «Блогерша». В главной роли – Татьяна Васильева. Мы подарим трем счастливчикам по паре билетов на комедию, которую покажут 18 марта в ОДКиИ.

«Шестой канал» приглашает зрителей на спектакль «Блогерша». В главной роли – Татьяна Васильева. Мы подарим трем счастливчикам по паре билетов на комедию, которую покажут 18 марта в ОДКиИ. Розыгрыш проходит в группе «Шестого канала» Вконтакте. Там же будут подведены итоги. Каждый человек на каком-то этапе жизни задается вопросом: что же действительно важно? Как не потерять себя в мире, где