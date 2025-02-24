Влияние социальных сетей на подрастающее поколение, искусственный интеллект, развитие общества и семейные ценности. В Белом доме впервые прошла встреча Молодежной думы с митрополитом
<a href="https://33live.ru/novosti/24-02-2025-socseti-ii-razvitie-obshhestva-i-semejnye-cennosti-mitropolit-nikandr-vstretilsya-s-chlenami-molodezhnoj-dumy.html" target="_blank">Соцсети, ИИ, развитие общества и семейные ценности: митрополит Никандр встретился с членами Молодежной думы</a> - Влияние социальных сетей на подрастающее поколение, искусственный интеллект, развитие общества и семейные ценности. В Белом доме впервые прошла встреча Молодежной думы с митрополитом
[url=https://33live.ru/novosti/24-02-2025-socseti-ii-razvitie-obshhestva-i-semejnye-cennosti-mitropolit-nikandr-vstretilsya-s-chlenami-molodezhnoj-dumy.html]Соцсети, ИИ, развитие общества и семейные ценности: митрополит Никандр встретился с членами Молодежной думы[/url] - Влияние социальных сетей на подрастающее поколение, искусственный интеллект, развитие общества и семейные ценности. В Белом доме впервые прошла встреча Молодежной думы с митрополитом