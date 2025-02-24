Влияние социальных сетей на подрастающее поколение, искусственный интеллект, развитие общества и семейные ценности. В Белом доме впервые прошла встреча Молодежной думы с митрополитом

Влияние социальных сетей на подрастающее поколение, искусственный интеллект, развитие общества и семейные ценности. В Белом доме впервые прошла встреча Молодежной думы с митрополитом Владимирским и Суздальским Никандром. В формате открытого диалога участники встречи могли задать любой интересующий вопрос владыке. Александра Лаврова, председатель комитета по экономическим вопросам и молодежному предпринимательству Молодежной думы при ЗакСобрании Владимирской области