Новые троллейбусы, запуск общественного транспорта по Рпенской магистрали и несколько измененных маршрутов. В городской администрации рассказали, как КСОТ покажет себя в 2025 году.

Новые троллейбусы, запуск общественного транспорта по Рпенской магистрали и несколько измененных маршрутов. В городской администрации рассказали, как КСОТ покажет себя в 2025 году. Аббревиатура, которая расшифровывается как «Комплексная схема организации транспортного обслуживания», подразумевает под собой реформу системы общественного транспорта Владимира. На рабочей встрече заместитель главы города Глеб Серегин подвел итоги первого года реализации КСОТ. За