Пока большинство отмечают Новый год с коллегами довольно обычно – стол в ресторане, тамада, танцы, потом сразу домой, 40-летний житель Струнино сделал свой корпоратив незабываемым. За один

Пока большинство отмечают Новый год с коллегами довольно обычно – стол в ресторане, тамада, танцы, потом сразу домой, 40-летний житель Струнино сделал свой корпоратив незабываемым. За один вечер мужчина проник в дом к незнакомой пенсионерке, избил ее, а потом еще и пытался убежать от росгвардейца, заехав ему локтем по лицу. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры