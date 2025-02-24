Спасатели работают на объекте второй день подряд.

В Гусь-Хрустальном во Владимирской области полыхает станция сортировки мусора. Площадь возгорания составляет 700 квадратных метров. Спасатели работают на объекте второй день подряд. В городе частично перекрыли движение транспорта из-за крупного пожара. Подробности — в материале .Ситуация под контролем?Пожар начался в ночь с 22 на 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. Информация поступила на пульт диспетчера в 3 часа. Мусоросортировочная станция находится на Севастопольской улице. Рядом расположены автосервисы, хозяйственные корпусы и даже столовая.«В ходе всего дня наращивали группировку, МЧС увеличили количество техники, а также дополнительно мы привлекли спецтехнику, которая сейчас работает над тем, чтобы разрезать эту кучу мусора на несколько частей, затем возим песок, чтобы пересыпать в места, где было возгорание», — заявил глава города Алексей Соколов.Спасатели проложили магистраль до гидранта для непрерывной подачи воды.«Ситуация под контролем. Естественно, все силы и средства будут находиться до тех пор, пока это возгорание не будет ликвидировано», — добавил Соколов.На тот момент возгорание продолжалось уже 16 часов. Сейчас идут вторые сутки, а пожар по-прежнему не получилось потушить. Ситуация в Гусь-Хрустальном находится на контроле заместителя губернатора Владимирской области Сергея Волкова, в городе создали оперштаб.Продолжается тлениеИз-за тушения пожара в Гусь-Хрустальном перекрыли движение автомобилей по Транспортной улице. Водителям рекомендуют объезжать проблемный участок по Прудинской, Перегрузочной и Дорожной улицам.По состоянию на 7 утра 24 февраля площадь возгорания по-прежнему составляет 700 квадратных метров. О ситуации на станции отчитались в правительстве Владимирской области.«Открытого горения нет, происходит тление. Организовано тушение путем подачи огнетушащих веществ, а также засыпкой песком», — указали власти.Сейчас на месте ЧП работают 49 человек личного состава МЧС и 24 единицы техники.Специалисты Роспотребнадзора и государственного Центра гигиены и эпидемиологии Владимирской области оперативно отобрали пробы воздуха в районе близлежащих жилых домов. Они не обнаружили превышений предельно допустимых концентраций вредных веществ.