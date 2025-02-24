Улицу Транспортную В Гусь-Хрустальном перекрыли из-за пожара на станции сортировки мусора, которая находится на соседней Севастопольской улице. Водители смогут объехать перекрытый участок

Улицу Транспортную В Гусь-Хрустальном перекрыли из-за пожара на станции сортировки мусора, которая находится на соседней Севастопольской улице. Водители смогут объехать перекрытый участок по улицам Прудинская, Перегрузочная и Дорожная. Об этом рассказали в пресс-службе администрации города и правительства области. Пожар начался ночью 23 февраля. Огонь распространился на 700 квадратов. По информации на 7:00 утра 24 февраля,