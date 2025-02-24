Водителям рекомендуется объезжать участок по улицам Прудинской Перегрузочной и Дорожной.

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области временно закрыто движение по улице Транспортной Информацию об этом предоставила пресс-служба регионального правительства.Согласно данным городской администрации, для ликвидации пожара организовано временное перекрытие движения. Водителям рекомендуется объезжать участок по улицам Прудинской Перегрузочной и Дорожной.На данный момент площадь пожара составляет 700 кв. м. Открытого горения нет, наблюдается лишь тление. На месте работают 49 человек и 24 единицы техники.