Причины инцидента пока не установлены.

На полигоне в Гусь-Хрустальном Владимирской области произошел пожар, охвативший 700 квадратных метров. В зоне возгорания Причины инцидента пока не установлены, и прокуратура начала проверку, которая учтет все обстоятельства и соблюдение законодательства в области обращения с отходами.В связи с ситуацией был создан оперативный штаб по ликвидации ЧС, в результате чего движение на нескольких улицах города закрыто. Глава города Алексей Соколов сообщил, что в течение дня усиливалась группировка сил, в том числе увеличено количество техники МЧС и привлечена специализированная техника, которая работает над разрезкой мусорной кучи.Ситуация находится под контролем. Спасатели работают на месте ЧП с 23 февраля.