На днях инспектор Дирекции особо охраняемых природных территорий обнаружил грустную картину: вмерзший в лед труп лосенка. Зверек провалился в озеро Россохи в Давыдовском заказнике

На днях инспектор Дирекции особо охраняемых природных территорий обнаружил грустную картину: вмерзший в лед труп лосенка. Зверек провалился в озеро Россохи в Давыдовском заказнике Камешковского района. Как рассказали сотрудники Дирекции в соцсетях, видимо, молодой лось не догадался, что выход на лед может быть опасным. Обычно лоси не остаются там, где высота сугробов превышает 80-90 сантиметров,