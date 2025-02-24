Дом признан аварийным.

Прокуратура Владимирской области обратилась в суд с требованием обеспечить расселение аварийного барака 1938 года постройки на улице Белинского в Коврове. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Несмотря на признание здания аварийным в 2018 году и установленный срок расселения до конца 2024 года, жильцы продолжают жить в небезопасных условиях. Хотя нанимателям были предложены альтернативные варианты жилья, собственники квартир не получили должной поддержки для защиты своих прав.Напомним, ранее мы писали, что