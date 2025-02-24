При увольнении мужчина вычел из ее зарплаты деньги за якобы утраченную деталь аппарата для приготовления шаурмы.

Прокуратура Владимирской области возбудила дело против предпринимателя, управляющего киоском с шаурмой, за незаконное удержание зарплаты бывшей сотрудницы. Как выяснили правоохранители, бизнесмен не оформил официальные трудовые отношения и не заключил трудовой договор с девушкой.Как рассказали в пресс-службе ведомства, при увольнении мужчина вычел из ее зарплаты деньги за якобы утраченную деталь аппарата для приготовления шаурмы, хотя по закону работница не была обязана ничего платить.После обращения в прокуратуру деньги ей вернули, и против бизнесмена было заведено административное дело. Напомним, ранее мы писали, что