Сбор средств позволяет отправлять товары на передовую, включая спальные мешки и инструменты.

Сотрудники СФР Владимирской области отправили очередную гуманитарную помощь бойцам СВО. В феврале была отправлена партия с бензопилами, маслами, газом для приборов, шинами, продуктами и предметами гигиены через волонтеров «Zа наших – 33 регион».Сбор средств позволяет отправлять товары на передовую, включая спальные мешки и инструменты.Активистки Центров общения старшего поколения в 2024 году в рамках акции «Подари тепло солдату» подготовили 75 пар носков и сладости, отправив груз весом 150 кг. Напомним, ранее мы писали, что