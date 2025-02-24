Предприятие «Владимирская пивоварня» сливало сточные воды на почву. В результате образовалось болото из нечистот площадью 2000 квадратных метров. Этот факт зафиксировали специалисты

Предприятие «Владимирская пивоварня» сливало сточные воды на почву. В результате образовалось болото из нечистот площадью 2000 квадратных метров. Этот факт зафиксировали специалисты природоохранной прокуратуры и регионального министерства природопользования и экологии. Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка была организована по многочисленным публикация СМИ. Производство пива располагается на улице Хлебозаводской, д. 16. Установлено, что за территорией компании