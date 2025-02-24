Лабораторные исследования подтвердили несанкционированный сброс сточных вод.

Владимирская природоохранная прокуратура обнаружила загрязнение земельных участков в Юго-Западном районе Владимира неочищенными сточными водами, сбрасываемыми ООО «Владимирская пивоварня». Проверка проводилась после публикаций в СМИ.В результате сброса образовалась заболоченная территория площадью не менее 2000 м², загрязнённые стоки затопили участки садовых товариществ и земли сельскохозяйственного назначения.Лабораторные исследования подтвердили несанкционированный сброс сточных вод. В отношении ответственных лиц возбуждены дела об административном правонарушении. Прокуратура направила требование в Росприроднадзор для оценки ущерба, также была ликвидирована несанкционированная свалка отходов.Напомним, ранее мы писали, что