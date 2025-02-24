Жильцы двухэтажного деревянного барака №11 на улице Белинского в Коврове обратились в прокуратуру. Дело в том, что дом еще в 2018 году признали аварийным. До 31 декабря власти должны были

Жильцы двухэтажного деревянного барака №11 на улице Белинского в Коврове обратились в прокуратуру. Дело в том, что дом еще в 2018 году признали аварийным. До 31 декабря власти должны были провести расселение. Те, кто жил по соцнайму, уже переехали в новые жилища, а вот собственники так и не получили выкупную стоимость. Поэтому владельцы квартир вынуждены