Граждане могут вносить свои кандидатуры с 25 февраля по 14 марта 2025 года.

В администрации города Владимира объявлено о начале формирования нового состава Общественной палаты в связи с окончанием срока полномочий нынешних членов. Процесс стартовал по распоряжению главы областного центра Дмитрия Наумова.Граждане могут вносить свои кандидатуры с 25 февраля по 14 марта 2025 года. Предложения могут поступать от некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории Владимирской области не менее одного года, а также от органов территориального общественного самоуправления и самой Общественной палаты.Кандидатуры принимаются по указанным адресам: в администрацию города и к председателю Совета народных депутатов Владимира. Общественная палата состоит из 24 членов, срок полномочий которых составляет 3 года.