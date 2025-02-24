В мэрии рассказали, что ждет гостей на главных масленичных гуляниях в Центральном парке. Владимирцев ждет немало сюрпризов на предстоящей неделе: концертные программы, народные забавы и

В мэрии рассказали, что ждет гостей на главных масленичных гуляниях в Центральном парке. Владимирцев ждет немало сюрпризов на предстоящей неделе: концертные программы, народные забавы и пляски, викторины и мастер-классы. А завершится все массовым праздником в воскресенье. Самой масштабной площадкой Масленицы станет Центральный парк культуры и отдыха. 2 марта гостей будут развлекать лучшие фольклорные коллективы Владимира