Кто сливает сточные воды на почву? На территории промзоны «Яма» образовалось болото из нечистот площадью 2000 квадратных метров. Этот факт зафиксировали специалисты природоохранной

Кто сливает сточные воды на почву? На территории промзоны «Яма» образовалось болото из нечистот площадью 2000 квадратных метров. Этот факт зафиксировали специалисты природоохранной прокуратуры и регионального министерства природопользования и экологии. Как сообщили в надзорном ведомстве, проверка была организована по многочисленным публикация СМИ. Установлено, что за территорией пивоваренной компании ООО «Владимирская пивоварня» из железобетонной трубы в