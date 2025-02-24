Причина отмены не уточняется.

Перевозчик ООО «ПАТП экспресс» сообщил об отмене рейсов автобусов от Владимира до Коврова с отправлением в 12:05 и 16:35. Информацию предоставила пресс-служба владимирского автовокзала. Причина отмены не уточняется, однако о возобновлении рейсов будет сообщено дополнительно.В то же время, владимирский автовокзал запустил новый рейс «Суздаль Экспресс», который работает по пятницам, субботам и воскресеньям без остановок до центра Суздаля. Автобусы отправляются пять раз в день, начиная с 9:30 и завершая рейсом в 19:00, стоимость билета составляет 200 рублей.Напомним, ранее мы писали, что