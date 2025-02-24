Во Владимире началось формирование новой Общественной палаты. Такое распоряжение дал мэр Дмитрий Наумов в связи с истечением срока полномочий членов предыдущего состава. Общественная

Во Владимире началось формирование новой Общественной палаты. Такое распоряжение дал мэр Дмитрий Наумов в связи с истечением срока полномочий членов предыдущего состава. Общественная палата города Владимира состоит из 24 человек. В нее входят жители, которых выдвинули некоммерческие организации, органы территориального самоуправления или Общественная палата области. Внести кандидатуры можно с 25 февраля по 14 марта 2025 года.