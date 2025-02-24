Цены на продукты возросли из-за роста затрат на производство, логистику и зарплаты.

Во Владимирской области инфляция в январе 2025 года выросла до 10%, по сравнению с 9,6% в декабре 2024 года, сообщила пресс-служба Банка России. Основными факторами роста стали увеличение издержек производителей и поставщиков, повышение тарифов и растущий спрос на услуги.Цены на мясные продукты возросли из-за роста затрат на производство, логистику и зарплаты. Рыба также подорожала из-за снижения предложения и повышенных расходов на топливо и обслуживание. В то же время, лекарства подорожали медленнее, а на импортные б/у автомобили наблюдается снижение цен. Внутренний туризм продолжает дорожать из-за высокого спроса на поездки на Черноморское побережье и в Крым.Напомним, ранее мы писали, что