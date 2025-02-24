В минувшие выходные в ОДКБ обратилась обеспокоенная мама. Женщина рассказала врачам, что ее дочь нашла на улице с палку с шипами. В какой-то момент во время игры девочка попала находкой себе

В минувшие выходные в ОДКБ обратилась обеспокоенная мама. Женщина рассказала врачам, что ее дочь нашла на улице с палку с шипами. В какой-то момент во время игры девочка попала находкой себе по глазу. Сначала взрослые не придали этому особого значения, но на следующий день пострадавший глаз ребенка покраснел и стал хуже видеть. Офтальмолог ОДКБ осмотрел