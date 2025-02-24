Новые лапароскопические стойки начали поступать в медучреждения региона. Оборудование позволяет выполнять операции через небольшой разрез – не больше сантиметра. После таких

Новые лапароскопические стойки начали поступать в медучреждения региона. Оборудование позволяет выполнять операции через небольшой разрез – не больше сантиметра. После таких малоинвазивных вмешательств пациенты быстрее идут на поправку. Лапароскопические стойки уже поступили в пять больниц. Так, оборудование получила Юрьев-Польская ЦРБ, Судогодская ЦРБ, Городская больница №2 г. Владимира, Суздальская районная больница и в Областной перинатальный центр.