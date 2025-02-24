Неопытность лосенка стала причиной его трагической гибели под тонким ледяным покровом.

Во Владимирской области в заказнике «Давыдовский» Камешковского района произошел трагический инцидент: лосенок провалился под лед и не смог выбраться. Животное погибло. Дирекция особо охраняемой природной территории сообщила о происшествии 24 февраля.Эксперты отмечают, что зимой для лосей критично важен уровень снежного покрова, который не должен превышать 80-90 см, иначе животные сталкиваются с трудностями в передвижении и поиске пищи. В этом году снега выпало немного, что увеличило риск выхода крупных животных на лед с недостаточной толщиной. Неопытность лосенка стала причиной его трагической гибели под тонким ледяным покровом.Напомним, ранее мы писали, что