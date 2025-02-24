Высшее образование в Великобритании
Высшее образование в Великобритании
могут дать только университеты. Получить образование в этой стране можно как в государственных высших учебных заведениях, так и в частных. Также в это же число входят те университеты, которые находятся под Патронатом Римской католической церкви. Для того, чтобы вы смогли поступить в университет, необходимо сдать следующие вступительные экзамены (аттестат о среднем образовании). Известно, что русский аттестат о среднем образовании является таким же по знаку качества, как и британский. Экзамены на поступление проходят ежегодно (конец июля и сентября) и включают в себя вступительные тесты по английском языку и еще одному зарубежному языку, а также сдача двух технических или гуманитарных предметов (смотря, какой ВУЗ по специализации) на выбор абитуриента и два предмета в обязательном порядке. Студент может быть освобожденным от сдачи теста на знания иностранного языка, если в наборе документов уже имеет диплом «Английский язык как иностранный».
В Великобритании всего 48 университетов: из них 41 – государственные учреждения и только 7 – частного характера. Самыми сильными в изложении дисциплинами в Великобритании являются история, география, латынь, философия и физика. А вот более новыми считаются биомеханика, экологические науки и информационные технологии. Самая качественная добросовестная часть британского образования – это, несомненно, искусство во всех его проявлениях. Учебный год в университетах имеет два семестра, и длятся они с середины сентября до середины декабря (первый) и с середины февраля до конца мая (второй). В ВУЗах нет разделений между университетами в плане сроков получения образования. Все везде учатся пять или шесть лет, не меньше. Все университеты разделены на несколько учебных подразделений. Университетские факультеты считаются в Великобритании ВУЗами, в которых преподают все науки, помимо технических. Здесь возможно получить бакалавра, магистра и докторскую степень.
Высшие технические училища дают знания по техническим наукам и также дают все три степени высшего образования. Университетские школы дают своему выпускнику только лишь степень бакалавра и преподают в нем исключительно профессионально ориентированные науки. В каждом университете есть свои высшие инженерные школы, которые заслуженно носят статус престижности. В таких школах обучаются будущие архитекторы, инженеры, технологи. Почему такие инженерные школы престижны? Они имеют повышенную уровневую программу обучения, дают качественную профподготовку.
Согласно последним исследованиям, британское правительство предоставило стипендии на сумму свыше 130 миллионов для студентов-иностранцев. Тем не менее, плохие новости заключаются в том, в Великобритании учится более 60 000 студентов со всего мира. И 13 000 студентов, спонсированных правительством, учились по Программе технической подготовки и сотрудничества на специальном профессионально-техническом курсе.
Филиал Управления по вопросам образования, расположенный в стране вашего проживания, может предоставить вам всю информацию касательно всех проектов, которые они спонсируют. В филиале Британского совета, или, если такового нет, в британском посольстве или Высшей Комиссии, вам могут предоставить информацию относительно британских проектов, на один из которых вы можете подать свои документы.