Должнику Игорю Другову временно ограничили выезд за пределы страны. Такое решение принял Ленинский районный суд. Дело связано с неуплатой налогов. Заседание состоялось 20 февраля. На нем

Должнику Игорю Другову временно ограничили выезд за пределы страны. Такое решение принял Ленинский районный суд. Дело связано с неуплатой налогов. Заседание состоялось 20 февраля. На нем рассматривали административное дело по иску от судебного пристава. Дело в том, что Игорь Другов, компании которого «ИнтерСтрой плюс» и «ИнтерСтройВладимир» осуществляли строительство жилых комплексов «Дуброва парк» и «Дуброва парк-2»,