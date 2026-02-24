В Коврове накануне 23 февраля прошел традиционный праздник «Отечества Защитники», ставший ярким примером того, как спорт, искусство и патриотическое воспитание могут работать в одном ритме.

В Коврове накануне 23 февраля прошел традиционный праздник «Отечества Защитники», ставший ярким примером того, как спорт, искусство и патриотическое воспитание могут работать в одном ритме. На базе Спортивной школы развернулось масштабное действо, объединившее воспитанников разных секций, юных музыкантов и будущих десантников.Проект, инициированный Натальей Коротеевой и Мариной Евсеевой, в этом году обрел особое звучание. В его реализации объединили усилия Спортивная школа (директор Андрей Козлов), Детская музыкальная школа №1 (директор Ирина Боброва) и военно-патриотический клуб имени Кожемякина под руководством Юрия Карпова.Это созвучно главной теме грядущего времени: 2026 год официально объявлен в нашей стране Годом единства народов России. Праздник в Коврове показал, что, несмотря на разные интересы — будь то гимнастика, фольклор или военная подготовка, — современную молодежь объединяют общие ценности и готовность служить своему Отечеству.Депутат Государственной Думы Игорь Игошин подчеркнул значимость таких инициатив в одной из своих публикаций в социальных сетях:«Сила России всегда заключалась в способности объединяться ради общего будущего. Сегодня крайне важно передавать подрастающему поколению наши культурные и исторические коды через живое общение и совместную деятельность. Когда на одной площадке в единой команде стоят юный десантник, спортсмен и музыкант — мы видим настоящую преемственность поколений. Это и есть воспитание здоровой, сильной нации, готовой к любым свершениям».Программа праздника была насыщена контрастами. Фольклорный ансамбль «Лакомка» (руководитель Ольга Грицкевич) погрузил зрителей в атмосферу масленичных традиций: старинные песни и обрядовые игры захватили внимание аудитории. Но настоящая энергия выплеснулась во время интерактивного блока и «Веселых стартов» на свежем воздухе.Организаторы намеренно перемешали участников: в каждой команде плечом к плечу боролись гимнастки и курсанты, легкоатлеты и артисты. Ребята доказывали умение договариваться в парном беге с обручем, проявляли скорость при «доставке грузов» и демонстрировали взаимовыручку в сложных забегах в мешках по снегу. Самым эмоциональным моментом стала «эвакуация» на подручных средствах, где старшие помогали младшим, а тактика каждой команды рождалась прямо на ходу.Завершился праздник общим осознанием: мы можем быть разными по национальности, взглядам или увлечениям, но в Коврове, как и во всей стране, сила остается в единстве. Только вместе, поддерживая друг друга, нынешние мальчишки и девчонки смогут построить будущее, которым будет гордиться Россия.