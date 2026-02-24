Строительство началось в 2016 году.

20 февраля Госстройнадзор Владимирской области выдал заключение о соответствии дома в ЖК «Дуброва парк» (Верхняя Дуброва) проектной документации.Строительство началось в 2016 году, но застройщик, компания Игоря Другова, обанкротился в декабре 2023‑го. Объект передали фонду защиты прав дольщиков, а в 2024 году работы возобновила компания «Мегаполис».Дом готов, но ещё предстоит благоустройство территории. Срок сдачи ЖК — 15 сентября 2026 года. Фонду осталось получить разрешение на ввод комплекса в эксплуатацию. Напомним, ранее мы писали, что