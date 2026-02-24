Международный форум потребительской кооперации Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли пройдет в Казани с 8 по 10 июля.

Международный форум потребительской кооперации Молодежь кооперации: объединяя ресурсы для развития отрасли пройдет в Казани с 8 по 10 июля. Он будет приурочен к 195-летию системы потребкооперации России и 110-летию Татпотребсоюза. В Татарстане создан оргкомитет по проведению этого форума, и подготовка к нему уже началась, рассказал в интервью Татар-информу председатель правления Татпотребсоюза Рашат Шаймарданов.На форум мы приглашаем студентов со всей России. Более того, пригласим школьников старших классов из каждого района республики, чтобы они пообщались со студентами Российского университета кооперации, с ветеранами потребкооперации. Возможно, потом они проявят какой-то интерес, поступят в профильные учебные заведения, а после окончания обучения придут к нам работать, – заявил он.Шаймарданов отметил, что в период проведения форума на площадке Казань Экспо состоится Международная агропромышленная выставка Агроволга. На ней также будет представлена продукция, которую выпускает потребительская кооперация.Там же будет расположен музей потребительской кооперации, где мы выставим полномасштабный макет сельского магазина. Кроме того, каждый год на "Агроволге" Раис РТ Рустам Минниханов вручает автотранспорт руководителям райпо. Это автолавки, скотовозы, молоковозы, хлебовозы – то, что необходимо для нашей каждодневной деятельности, – подчеркнул он.В рамках деловой программы запланирована работа круглых столов. А главным мероприятием станет собрание представителей региональных потребительских обществ, на котором подведут итоги работы отрасли за 2025 год, сообщил собеседник информагентства.По его словам, для молодежи организуют торжественное мероприятие на казанском ипподроме. Мы хотим, чтобы учащиеся кооперативных учебных заведений разных регионов России встретились и пообщались, нашли общий язык во время чаепития. Там же пройдут конные скачки, – заметил Шаймарданов.Кроме того, на форуме планируется подписание трехстороннего соглашения между Республикой Татарстан, Татпотребсоюзом и Центросоюзом России.