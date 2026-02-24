На перекрестке сидит представитель конной милиции на красивой белой лошади. Рядом на новом велосипеде подстраивается Вовочка.
Милиционер:
- Хороший у тебя велосипед. Наверное от деда Мороза подарок?
- Да, - отвечает Вовочка.
- Скажи деду Морозу, чтобы в следующем году прикрепил отражатель света на заднее крыло, - сказал милиционер, выписывая штраф ребёнку за нарушение безопасности движения.
- Кстати у вас, товарищ милиционер, красивая лошадь. Тоже,наверное, от деда Мороза подарок? - спросил Вовочка.
- Да, - подыгрывая ребёнку, ответил милиционер.
- Ну тогда передай деду Морозу, чтобы в следующем году он прикреплял х#й под лошадь, а не на лошадь.
