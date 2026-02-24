Надежда Архипова, корреспондент «Шестого канала» Казанский родник всегда был местом притяжения для тех, кто ценит чистую воду. Сюда приезжают со всего города, запасаясь канистрами. Но с

Надежда Архипова, корреспондент «Шестого канала» Казанский родник всегда был местом притяжения для тех, кто ценит чистую воду. Сюда приезжают со всего города, запасаясь канистрами. Но с недавних пор два каптажа вышли из строя. Теперь на единственном действующем роднике выстраивается очередь. То, что раньше занимало пару минут, теперь превращается в настоящее испытание терпения. Кто-то ждет по