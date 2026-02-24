Наталья Матвеева, корреспондент «Шестого канала» Работа корреспондента бывает разной. Сегодня она особенно вкусная. Мы на Масленице. И несмотря на огромные сугробы вокруг, настроение здесь

