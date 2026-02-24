Следователи подтвердили отсутствие финансовой заинтересованности и коррупции.

На заседании 19 февраля в Октябрьском райсуде по делу экс-министра Валерия Янина защита продолжила представлять доказательства невиновности. Об этом пишет «КП-Владимир».Гособвинитель зачитал переписку Янина о квартире в Испании, но адвокаты настояли на полном оглашении. Выяснилось, что Янин лишь помогал родственнице сдать ее испанскую квартиру и получить оплату.Следователи подтвердили отсутствие финансовой заинтересованности и коррупции.