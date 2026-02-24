Суздальский межрайонный следственный отдел передал в суд дело 16-летнего жителя Камешково, обвиняемого в применении насилия к сотруднику ГАИ. Подросток, не имея прав, сел за руль и, пытаясь

Суздальский межрайонный следственный отдел передал в суд дело 16-летнего жителя Камешково, обвиняемого в применении насилия к сотруднику ГАИ. Подросток, не имея прав, сел за руль и, пытаясь скрыться от инспекторов, провёз одного из них на капоте около двух километров. По данным СК РФ по Владимирской области, в декабре 2025 года юноша на собственные сбережения купил