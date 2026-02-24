25 февраля в Гусь-Хрустальном состоится XI Международный конкурс солдатской и военно-патриотической песни «Вспомним, ребята, мы Афганистан». Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Великой

25 февраля в Гусь-Хрустальном состоится XI Международный конкурс солдатской и военно-патриотической песни «Вспомним, ребята, мы Афганистан». Мероприятие приурочено к 81-й годовщине Великой Победы и объединит ветеранов-интернационалистов с участниками специальной военной операции. Конкурс пройдёт на базе Гусевского стекольного колледжа при поддержке Министерства образования Владимирской области. По информации пресс-службы регионального правительства, в этом году своё мастерство покажут студенты