В Коврове частично обрушилась крыша многоквартирного дома №13, расположенного на Северном проезде в Коврове. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По данному факту организована проверка. Предполагается, что ЧП могло произойти из-за большого количества снега.В настоящий момент последствия аварии устраняют специалисты управляющей компании.«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка всем обстоятельствам произошедшего, в том числе действиям должностных лиц управляющей организации, ответственной за своевременную очистку кровли», — отмечается в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.