На 55-летнюю жительницу Коврова обрушилась снежно-ледяная масса с крыши дома №16 по улице Пионерской. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.В результате женщина получила серьёзные травмы. В том числе у неё оказались сломаны рёбра. В настоящее время гражданка находится в больнице.Прокуратура организовала проверку и установила, что местная управляющая компания не организовала проведение работ по очистке общедомового имущества от снега и наледи. Возбуждено и расследуется уголовное дело.«Кроме того, Ковровским городским прокурором в суд направлено исковое заявление о взыскании в пользу пострадавшей с ООО "УК "Управдом" компенсации морального вреда в размере 400 тыс. рублей», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.