Прокурор направил в суд иск о взыскании с управляющей компании морального вреда, причинённого жительнице города в результате падения на неё наледи с крыши дома. Ситуация произошла 13 февраля, на улице Пионерской. На 55-летнюю женщину с крыши дома №16 упала снежно-ледяная масса. Местная жительница получила травмы в виде переломов рёбер и ушиба лёгкого. Ее госпитализировали. Пострадавшая