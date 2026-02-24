К директору (Д) цирка приходит человек (Ч).
Ч: У меня есть номер...
Д: Боюсь, мы сейчас не нуждаемся в вас, у нас уже полностью сделана новая программа, вот через полгодика, возможно...
Ч: Да вы посмотрите, номер уникальный.
Д: Вряд ли это что-то изменит, но если вы настаиваете...
показывайте свой номер.
Ч: У вас фортепьяно найдётся?
Д: Конечно, пойдёмте.
Короче, показывает человек директору номер: на сцену выходит
крокодил, вылетает попугай, крокодил садится за фортепьяно,
играет, попугай сидит у крокодила на голове и поёт.
Директор в шоке, номер потрясающий, бешеный успех, пожизненный
контракт...
Д: Но теперь, когда мы подписали пожизненный контракт, объясните
мне, как вы этого добились. Я не верю, что у вас нет какого-то
секрета: кроко
