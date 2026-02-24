В Вязниках не выдержала кровля пятиэтажки по адресу: улица Чехова, дом №19. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров, сообщили в прокуратуре области. В доме проживают 205 человек, 23 из

В Вязниках не выдержала кровля пятиэтажки по адресу: улица Чехова, дом №19. Площадь обрушения составила 200 квадратных метров, сообщили в прокуратуре области. В доме проживают 205 человек, 23 из которых – дети. По предварительной информации, причиной произошедшего стало наличие снежных масс на кровле дома. Руководителю ТСЖ «Виктория», в чьём ведении находится пятиэтажка, внесено представление. Кроме