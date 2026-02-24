Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 февраля, в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района. По предварительной информации, крыша дошкольного учреждения не выдержала из-за неубранного снега.

Инцидент произошёл в ночь с 23 на 24 февраля, в посёлке Золотково Гусь-Хрустального района. По предварительной информации, крыша дошкольного учреждения не выдержала из-за неубранного снега. Прокуратура организовала проверку. Детский сад ежедневно посещают 88 воспитанников и 34 сотрудника. Проверка показала, что эксплуатационный контроль за техническим состоянием здания детского сада, его элементов со стороны ответственных лиц должным