Количество смертей сократилось на 7%.

Во Владимирской области прошёл учебно‑методический сбор по итогам работы территориальной подсистемы РСЧС за 2025 год. За год зафиксировано 4 чрезвычайные ситуации (3 погибших, 70 пострадавших), ликвидировано свыше 2800 возгораний (71 погибший, 72 травмированных).Отмечена положительная динамика: число пожаров сократилось на 7%, летальных исходов на них — на 21%. На водных объектах количество инцидентов снизилось на 18% (до 45 случаев), число утонувших — на 12% (44 человека).В мероприятии участвовали представители областного правительства, МЧС и муниципальные служащие, курирующие вопросы ГО и ЧС.